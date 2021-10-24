البنك المركزي يوجه شركات الصرافة بسرعة منحه صلاحيات المراقبة لعملياتها المصرفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

وجه البنك المركزي في عدن جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بسرعة الربط الشبكي لأنظمتهما مع آليات المصرف المركزي، ضمن إجراءات فرض الرقابة على نشاطات هذه الشركات لوقف المضاربة بأسعار الصرف.



وذكرت مذكرة موجهة من البنك المركزي في تاريخ 20 أكتوبر الحالي إلى شركات الصرافة إنه يجب الربط الشبكي لأنظمة الصرافين بآليات البنك المركز الرئيسي في عدن، ومنحه صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها الشركات، على أن يتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر 2021.

وتابعت المذكرة أن المخالفين سيتعرضون لسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية، لأن هذا ضمن الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص واستنادا إلى قانون أعمال الصرافة الذي تحد من المخاطر المرفقة لنشاطها.

وكثف البنك المركزي خلال الأيام الماضية عملية الرقابة على شركات الصرافة مع سحب تراخيص للمنشآت المخالفة لتوجيهاته والقوانين المنظمة لذلك، في مسعى لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية التي تجاوزت حاجز 1300 ريالا للدولار الواحد.