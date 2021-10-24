شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهداء وجرحى جراء سقوط صاروخ باليستي فشل الحوثيون بإطلاقه في مدينة ذمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

استشهد وجرح العديد من المدنيين مساء السبت، اثر سقوط صاروخ باليستي على حي سكني في مدينة ذمار (وسط اليمن) بعد فشل جماعة الحوثي في إطلاقه.



وذكرت مصادر محلية أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من معسكر تدريب الشرطة بالمدينة، لكنه سقط في حي سكني.

وأكدت سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الضحايا.

في حين قال سكان إن بعض سيارات الإسعاف تتجه صوب المعسكر أيضاً.

ولفتوا إلى أن الصاروخ كان متجهاً ناحية غرب المدينة وسقط على بعد حوالي 1 كم من مكان إطلاقه