الحوثيون يغلقون مركز "منارات" للدراسات في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثي أغلقت المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" في حي الصافية المجاور لمبنى وزارة المالية جنوبي العاصمة صنعاء.



ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المحامي اليمني محمد الشاوش قوله إنه تم إغلاق مقر مركز منارات الذي يعمل منذ أكثر من 14 سنة، بعد توجيهات شخصية نافذة في الحوثيين.

ولفت إلى أن أنشطته تركزت في السنوات الأخيرة على دعوات إحلال السلام وتبني مبادرات محلية لفتح الطرقات المغلقة بين المحافظات، وحل مشكلة توقف صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.

ووفق الصحيفة فأن المدير التنفيذي للمركز عبد الرحمن العلفي أكد وقف نشاطات المركز الفكرية والثقافية ابتداءً من 19 أكتوبر وحتى إشعار آخر، بينما يتم إنجاز ترتيبات خاصة واستكمال الجانب الفني مع الجهات ذات العلاقة