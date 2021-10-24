شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن مديرية تريم يلقي القبض على عريس بسبب إطلاق نار في زواجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - تريم

ألقت الاجهزة الامنية بمديرية تريم القبض على مخالفي قرار منع اطلاق النار، احدهم في ليلة زفافه، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



واكدت شرطة تريم أنه بعد استكمال اجراءات جمع الاستدلال سيتم عرض الجناة على النيابة العامة والقضاء لينالوا جزاهم العادل.

ودعت إدارة أمن وشرطة مديرية تريم المواطنين التعاون مع الأمن والشرطة بالالتزام بعدم اطلاق النار في الزواجات والمناسبات الخاصة والعامة من اجل تعزيز الامن والحفاظ على سلامة المواطنين بالمديرية.