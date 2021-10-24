أمن المهرة يضبط شخص ارتكب خمس جرائم احتيال بإجمالي نصف مليون ريال سعودي و50 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكنت أجهزة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، السبت، بمديرية الغيضة من ضبط شخص ارتكب خمس جرائم احتيال ونصب بإجمالي نص مليون ريال سعودي وخمسون الف دولار .



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة ألقت القبض على المتهم ( م. ع. ي. ا. ) بعد تلقي الإدارة عدد من البلاغات عن تعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال، لتباشر إجهزة البحث التحري عن الجاني إلى ان تم القبض عليه وجرى فتح محضر جمع الاستدلالات واستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الجاني إلى النيابة العامة.

من جانبه، أكد نائب مدير الأمن والشرطة بالمحافظة - مدير البحث الجنائي العقيد الركن احمد علي رعفيت على ان الأجهزة الأمنية بالمهرة ستقف عائق أمام كل مجرم يحاول أرتكاب جريمته والفرار بها مستغلا ضروف الحرب التي تعيشها بلادنا موضحاً .. إلى أن أي مجرم يصل المحافظة سيتم ضبطه مهما اختلف مكان وأسلوب الجريمة ومكافحتها بكل انواعها .

الجدير ذكره أنه خلال هذا الأسبوع تمت إحالة متهم إلى النيابة العام قام بخمسة عشر جريمة نصب واحتيال على مواطنين من محافظات مختلفه .

ويأتي هذه الإنجازات التي تحققه الأجهزة الأمنية بفظل دعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وإشراف مباشر من قبل مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده.