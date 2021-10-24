انتقالي المكلا يدعو إلى استشعار المسؤولية والتعاون مع الأجهزة الأمنية في رصد العناصر الارهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا اجتماعها الدوري برئاسة المقدم مهدي سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا اليوم، بقاعة اتحاد ادباء وكتاب الجنوب.



وفي كلمته الافتتاحية عقب قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني الجنوبي، رحب رئيس الهيئة التنفيذية المقدم مهدي المحمدي بأعضاء الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية للمجلس ناقلا لهم تحيات رئيس المجلس بالمحافظة عميد ركن سعيد المحمدي.

واستعرض الاجتماع تقارير الإدارة التنظيمية والإدارة السياسية والإدارة المالية ومناقشتها واستيعاب الملاحظات الواردة والمصادقة عليها.

وحيا المجتمعون جهود قوات النخبة الحضرمية في الكشف عن الخلايا الارهابية خلال الأيام الماضية وافشال مخططاتها الاجرامية التي تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية بمدينة المكلا.

وأكد الحاضرون في مجملة مداخلاتهم على أهمية التنسيق بين اللجان المجتمعية ومراكز الانتقالي المحلية بالاحياء في رصد التحركات المشبوهة وحث المواطنين على استشعار المسؤولية وابلاغ الأجهزة الأمنية في حالة الاشتباه لا قدر الله.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات ذات الصلة بعمل إدارات الهيئة التنفيذية والمصادقة عليها.