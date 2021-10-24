العامري يشارك في تشييع جثمان اركان قوات الامن الخاصة بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

شارك اللواء عبدالماجد برك العامري وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية جموع المشيعيين لجنازة رئيس اركان قوات الامن الخاصة العقيد فيصل علي يحيى المبيني الذي وري جثمانه الثرى يوم أمس بمدينة سيئون.



وعدد اللواء العامري مناقب الفقيد " المبيني " في تاديته الخدمة الوطنية وتنفيذه المهام الموكلة اليه باخلاص وتفاني مشيدا بدوره في حفظ الامن واستقراره ومشاركته في الميدان مؤكدا على خبرته الطويلة التي اكتسبها من واقع تجارب عديدة خاضها في حماية مكتسبات الوطن والذود عنه.

وقدم اللواء عبدالماجد العامري تعازيه الحارة ومواساته لاسرة الفقيد، سائلا المولى القدير بان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.