الجفري يرأس اجتماعًا بمديري التوثيق وأمناء الصناديق بمحكمة استئناف حضرموت‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبد اللاه الجفري، اليوم بالمكلا، اجتماعًا بمديري التوثيق وأمناء الصناديق بمحكمة استئناف حضرموت‏ والمحاكم التابعة لها.



وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام محكمة استئناف حضرموت حسين العيدروس، ومدير التوثيق بمحافظة حضرموت القاضي صبري هبري، المشاكل التي تتعرض توثيق مستندات المواطنين في نظام التوثيق والارشيف الالكتروني، من ترقيمها عبر الارشيف العام وتجنب تكرار الارشفة مرورا بالصندوق عبر ارقام السندات، إلى جانب تبادل الاشكاليات والمشاكل التي يمر بها التوثيق في كلا من التحصيل وكيفية الاثبات وصعوبة التحصيل، وخصوصا في توثيق التوكيلات التي يلجأ البعض من خلالها إلى الالتفاف على القانون.

وحث القاضي الجفري المسؤولين في التوثيق وأمانة الصناديق بتسهيل امور المواطنين، وتقديم خدمات ميسرة لهم دون عناء، وإنجاز معاملاتهم في اسرع وقت ودون اي تأخير، لكون المشقة تجلب التيسير، ودعاهم إلى تذليل الصعوبات، وخصوصا ترسيم الوثائق والمستندات للمواطنين والعمل على حل الاشكاليات التي تخص التوثيق حسب النظام والقانون، موجهًا قسم الرقابة والتحقيق بإدارة التوثيق بالنزول الى مكاتب امناء العقود والاطلاع على مستنداتهم وسجلاتهم وكيفية التعامل مع معاملات المواطنين والحفاظ عليها.