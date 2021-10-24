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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

الطماطم = 500 ريال

البطاطس= 400 ريال

الكوسة = 600 ريال

البصل = 300 ريال

الرمان = 500 ريال

العنب أسود = 700 ريال

العنب عاصمي = 500 ريال

العنب رازقي = 1500 ريال

التفاح بلدي = 1000 ريال

اللحم غنمي = 6000 ريال للكيلو

اللحم بقري = 4500 ريال للكيلو

السمك ديرك =  7000 ريال

السمك قد = 4000 ريال

السمك سخلة = 4000 ريال

السمك ثمد = 4000 ريال

السمك تونة = 3500 ريال

السمك عنبرية = 4000 ريال

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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