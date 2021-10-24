إصابة طفلين بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب جنوب مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان من أسرة واحدة، اليوم السبت، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب، جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، في "تويتر"، أن "الطفلين ناجي محمد الزبيدي 12 عامًا، ومـانع علي الزبيدي 10 عامًا)، أصيبا، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمنطقة "آل الزبيدي" في مديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب.

وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت حصارا خانقا على مديرية العبدية، على مدى الثلاثة الأسابيع الماضية، وسط صمت مخزٍ من قبل المنظمات الدولية، قبل أن تقوم المليشيا بالسيطرة على بعض أجزاء المديرية.

وفور سيطرة المليشيا على بعض أجزاء المديرية الأسبوع الماضي قامت بارتكاب أعمال وحشية وانتهاكات ضد المدنيين، منها تصفية الأسرى بحسب بيان لمنظمة سام لحقوق الإنسان.

وعمدت مليشيا الحوثي على زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي يسيطرون عليها. وأدت هذه الألغام إلى مقتل أكثر من 12 ألف مدني بينهم نساء وأطفال بحسب احصائية للأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم منذ سيطرتها على العاصمة في سبتمبر 2014، مؤكدة أن هذه الاحصائية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.