المحويت.. إضراب شامل في الأسواق احتجاجا على ممارسات مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق تجار محافظة المحويت، شمال غربي اليمن، السبت، محلاتهم التجارية بشكل كامل، إيذانا بإضراب شامل احتجاجاً على ما وصفوه بلصوصية مليشيات الحوثي الإيرانية.



وقال مركز المحويت الإعلامي، إن "التجار ومالكي محلات التجزئة والجملة في مركز المحافظة، بدأوا إضراباً شاملاً، بعد تهديدات المليشيات الحوثية بقيادة المشرف المدعو عزيز الهطفي بإزالة محلاتهم".



وأوضح، أن الهطفي، وجه عناصره مساء أمس بإزالة جميع الهناجر والبسطات بالقوة صباح اليوم نتيجة رفضهم دفع مبالغ مالية للاحتفال بالمولد النبوي، الأمر الذي دفع التجار إلى إغلاق المحلات.



وأشار إلى أن المليشيا كانت قد وجهت أدواتها في المديريات بجمع وفرض إتاوات تصل إلى 100 ألف ريال على كل محل تجاري في ظل الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية المأساوية وحشدت عناصرها من أجل إحياء النشاط الطائفي وسط استياء شعبي كبير في مختلف مناطق المحافظة.



وكانت مليشيات الحوثي قد أمرت قبل أيام المزارعين في محافظة المحويت بعدم حصاد محصولهم، إلا بعد حصولهم على إشعار بالموافقة من قبل قيادة المليشيات التي تسعى لنهب ممتلكات المواطنين.

