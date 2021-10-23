‏الإرياني: تخطيط ميليشيا الحوثي لتتفيذ عمليات إرهابية ضد السفن التجارية استخفاف بالمجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة واحلال السلام في اليمن".



واضاف معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الانشطة الارهابية تؤكد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد تنفيذا للاملاءات الايرانية، وعدم اكتراثها بالماساة الانسانية المتفاقمة لليمنيين‏".

واشار الارياني الى ان هذه الممارسات تؤكد من جديد ان مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة، وداعش"، وأن استمرار استغلالها لاتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط لشن هجمات ارهابية، بات يمثل تهديدا جدي وخطير للامن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وثمن الارياني جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في احباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، واخرها استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتدمير اربع زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات ارهابية، ليصل إجمالي ما تم تدميره إلى (91) زورق مفخخ.

وطالب ‏الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الانشطة الارهابية المزعزعة للامن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة ك "مجرمي حرب".