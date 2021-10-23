شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة اغتيال ضياء الحق الاهدل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الامنية نبيل شمسان، اليوم، بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال المناضل ضياء الحق الاهدل وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.



وقضت التوجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام الشرطة وعضوية ممثلين عن الامن القومي والامن السياسي والاستخبارات العسكرية والمباحث الجنائية للتحقيق في حادثة اغتيال الاهدل وتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع.