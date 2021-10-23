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محافظ تعز يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة اغتيال ضياء الحق الاهدل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الامنية نبيل شمسان، اليوم، بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال المناضل ضياء الحق الاهدل وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقضت التوجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام الشرطة وعضوية ممثلين عن الامن القومي والامن السياسي والاستخبارات العسكرية والمباحث الجنائية للتحقيق في حادثة اغتيال الاهدل وتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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