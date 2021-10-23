الأرصاد يحذر من موجة برد في 8 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

حذر مركز الأرصاد الجوية اليوم السبت، من انخفاض درجة الحرارة الصغرى بمعدل أربع درجات مئوية على ثماني محافظات يمنية.



وقال المركز في نشرته الجوية اليومية إن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض من درجتين إلى أربع درجات مئوية في محافظات صنعاء وعمران وذمار وصعدة والبيضاء ولحج والضالع وإب، ما ينذر بأجواء باردة في هذه المناطق خلال الساعات القادمة تحديدا بفترتي الصباح والمساء.

وأضاف أن رياح شمالية إلى شمالية شرقية ستشهدها الصحارى والمرتفعات الجبيلة والهضاب، متوقعا أن تكون هناك الأجواء صحوة وجافة وباردة أثناء الليل والصباح.

وينصح المركز المواطنين في هذه المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس المناسبة، محذرا من تقلبات الأجواء ودرجات الحرارة الصغرى وهبات الرياح الباردة.