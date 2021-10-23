عدن نت تعلن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت والمعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

أعلن مزود خدمة الإنترنت الجديد، عدن نت، اليوم السبت، رفع تعرفة البيانات الجديدة لمشتركيه.



وأكدت الشركة على فيسبوك، أنها عدلت التعرفة الحالية لباقات الانترنت بدءاً من اليوم؛ للحفاظ على إستمرار تقديم الخدمة وتطويرها للمشتركين.

وأشارت إلى أنها سعت منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من تدشينها على تقديم الخدمة بالتكلفة الحالية دون أي زيادة، رغم الخسائر المالية التي تتحملها؛ بسبب تدهور العملة المحلية، وما نتج عنه من إنعكاسات سلبية كان أبرزها إرتفاع النفقات التشغيلية والمحروقات.

وقالت الشركة: "ننوه عملائنا الكرام بأننا لم نكن نرغب بإجراء أي تعديل على التعرفة الحالية للباقات حتى لا تشكل عبئاً إضافياً لكن نظراً لما آلت إليه الأوضاع المعيشية في البلد، ولضمان استمرار وإستدامة الخدمة والشروع بتطويرها كان من الضروري أن نقوم بهذا التعديل وبما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين".

وأضافت: "نؤكد أن باقة 20 جيجا والتي تستهدف ذوي الدخل المحدود سعت الشركة للحفاظ عليها دون أي تعديل في تعرفتها، كما سنقوم خلال الفترة القادمة بإضافة باقات جديدة لإتاحة خيارات واسعة لعملائنا بحسب الإحتياج الشهري للخدمة".

وفيما يلي ننشر أسعار باقات بيانات الإنترنت الجديدة:

12000 ألف ريال يمني، لباقة 80 جيجا بايت.

9000 ألف ريال يمني، لباقة 60 جيجا بايت.

6000 ألف ريال يمني، لباقة 40 جيجا بايت.

3000 ألف ريال يمني، لباقة 20 جيجا بايت.