شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في ابين يناقش الوضع الصحي ومكافحة انتشار الحميات بمديرية مودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد بمستشفى الشهيد عوض احمد عوض بمديرية مودية محافظة أبين، اليوم، اجتماع صحي موسع برئاسة وكيل المحافظة عبدالعزيز الحمزة، لمناقشة وتقييم الوضع الصحي ومكافحة انتشار الحميات بالمديرية.



وشدد الاجتماع بحضور مدير عام مكافحة الامراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ادهم عوض، على ضرورة تكثيف حملات التوعية حول طرق الوقاية من الاصابة بالحميات والتخلص من اليرقات المتواجدة في المياه الراكدة، مع تسيير حملات الرش الضبابي المكثفة.