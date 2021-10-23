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اجتماع في ابين يناقش الوضع الصحي ومكافحة انتشار الحميات بمديرية مودية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  عقد بمستشفى الشهيد عوض احمد عوض بمديرية مودية محافظة أبين، اليوم، اجتماع صحي موسع برئاسة وكيل المحافظة عبدالعزيز الحمزة، لمناقشة وتقييم الوضع الصحي ومكافحة انتشار الحميات بالمديرية.

وشدد الاجتماع بحضور مدير عام مكافحة الامراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ادهم عوض، على ضرورة تكثيف حملات التوعية حول طرق الوقاية من الاصابة بالحميات والتخلص من اليرقات المتواجدة في المياه الراكدة، مع تسيير حملات الرش الضبابي المكثفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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