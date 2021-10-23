تدشين حملة الرش والتعقيم للمساجد والوحدات الصحية والمدارس والأماكن العامة بالمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية المسيلة الأستاذ طائع أبوبكر باعباد، اليوم، حملة الرش والتعقيم للمساجد والوحدات الصحية والمدارس والأماكن العامة بالمديرية، وذلك بدعم من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، و إشراف مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، وبتكليف من مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي.



وتهدف الحملة لتعقيم المساجد والوحدات الصحية والمدارس والأماكن العامة، من خلال عملية الرش بمواد تعقيم خاصة، وذلك في ظل الانتشار الملحوظ للحميّات الفيروسية بالمديرية بما فيها فيروس كورونا.

و وجه مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية المسيلة الأستاذ طائع باعباد، رسالة شكر للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، و لمدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد، لما يقدمانه من دعم سخي لمواجهة موجة انتشار الحميّات بين أوساط المواطنين بمديرية المسيلة.

و شكر باعباد السلطة المحلية بمديرية المسيلة ممثلة بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام المديرية، لما تقدمه من دعم لمكتب الصحة لمواجهة انتشار الحميّات، وتذليلها لكافة الصعاب التي من شأنها إعاقة عمل المكتب والكادر الصحي بالمديرية، كما شكر باعباد الفريق الذي نفذ حملة الرش والتعقيم بالمديرية، والجهود الكبيرة التي بذلوها أعضاء الفريق أثناء التنفيذ.