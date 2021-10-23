شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم، عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه بمحافظة الحديدة.



وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) " تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة"..مشيرة الى أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان " أن الجهود العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".