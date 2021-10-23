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جامعة اقليم سبأ تحتفل بتخرج الدفعة الثانية إدارة أعمال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

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نظمت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة إقليم سبأ، اليوم، حفلاً بمناسبة تخرج الدفعة الثانية (إداريون برؤية قيادية) من قسم إدارة الأعمال.

 

واكد نائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب الدكتور علي الرمال، ان الجامعة وضعت في أولوياتها بناء الإنسان والتحصن بمبدأ العلم والمعرفة والإبداع.

 

وعبر الخريجون عن سعادتهم وفرحتهم بهذا الانجاز العلمي..مشيدين بالجهود المبذولة من قبل جامعة اقليم سبأ.

 

تخلل الحفل عدداً من الفقرات الفنية والوصلات الغنائية والرقصات الشعبية.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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