تسيير قافلة تموينية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة، اليوم، قافلة تموينية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب.



واوضح وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف، إن هذه القافلة تأتي تعبيراً عن وقوف أبناء العاصمة إلى جانب الأبطال في جبهات العز والشرف..مؤكداً استمرار دعم أبناء أمانة العاصمة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.

وثمن قائد اللواء ١٣٣ العميد الركن عبدالعزيز الحيدري وقائد اللواء ٣١٤ مدرع العميد الركن محمد الشرفي، وعدد من الضباط، بالدعم الشعبي المتواصل للأبطال في الجبهات في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب..مؤكدين أن هذه القوافل تمثل اسناداً كبيراً وعامل صمود في وجه مليشيا الحوثي الإرهابية..معبرين عن شكرهم للأحرار في مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة على نضالهم المستمر إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة.

واكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإسناد العقيد أحمد الأشول، ان أبناء امانة العاصمة وكافة اليمنيين يقفون بكل إمكاناتهم في معركة استعادة الدولة ويتطلعون إلى يوم النصر والخلاص من مليشيا الحوثي التابعة لإيران.