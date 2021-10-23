ارتفاع أسعار الذهب في بلادنا خلال تعاملات مساء اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب في بلادنا خلال تعاملات مساء اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في بلادنا، خلال تعاملات مساء اليوم، ليسجل نحو 14425 ريالا (57.65 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن (الأكثر تداولا بالأسواق)، باليمن اليوم 12622 ريالا (50.45 دولارا).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن، خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 10819 ريالا (43.24 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8415 ريالا (33.63 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 7212 ريالا (28.83 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في اليمن، خلال تعاملات مساء اليوم، نحو 448.615 ألف ريال (1793 دولارا).

وارتفع سعر الجنيه الذهب في اليمن (8 جرامات من عيار 21)، مساء اليوم، ليسجل نحو 100.977ألف ريال (403.58 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بدعم بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه أكثر قلقًا إلى حد ما بشأن تسارع التضخم في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال يتوقع عدم استمرار الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات "أي إتش إس ماركت" تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 59.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، ومقابل 60.7 نقطة في سبتمبر/آيلول، ومقارنة بتوقعات تراجعه هامشيًا عند 60.5 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي لأعلى مستوى في 3 أشهر عند 58.2 نقطة، مقابل 54.9 نقطة في سبتمبر/آيلول.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو 14.40 دولار ليصل إلى 1796.30 دولار للأوقية، ليصعد 1.6% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.08% عند 93.695 نقطة.