شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير بلادنا في نواكشوط يجري مباحثات مع وزير الخارجية الموريتاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في نواكشوط الدكتور سالم العرادة امس مع وزير الشئون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وتطرق السفير الى اخر المستجدات على الساحة اليمنية وما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ضد اليمنيين ومواصلتها انتهاك حقوق الإنسان وقصف المدن، وما قامت به من حصار جائر لمديرية العبدية وقصفها وتدميرها بجميع أنواع الأسلحة ومنع الدواء والغذاء عن سكانها لأيام طويلة واقتحامها والقيام بتصفيات لبعض أبنائها واعتقال المئات واخفاء الكثير من أبناء المديرية، وكذلك اعتدائاتها الدائمة ضد محافظة مأرب وقصفها المستمر لمدينة مأرب والقرى ومخيمات النازحين في المحافظة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الموريتاني على موقف بلاده الداعم للشرعية والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن.