محافظ لحج يدشن دورات تدريبية فنية بمديريتي تُبَن و رأس العارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، الدورات التدريبية الفنية بمديريتي تُبَن و رَأس العَارَة بتمويل من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وتنفيذ مكتب وزارة التعليم الفني و التدريب المهني بالمحافظة لحج.



وأشاد المحافظ تُركي ، بتنظيم هذه الدورات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المعيشية..داعياً المنظمات الدولية و المحلية الداعمة ، إلى تكثيف برامج تدخُّلاتها التأهيلية وإقامة مشروعاتها الخاصة بها في مختلف المجالات الحيوية .

من جهته ، أوضح مدير مكتب وزارة التعليم الفني و التدريب المهني، ايمن الشحيري ، أن الدورات التي تستمر 16 يوماً تهدف الى اكساب 220 مشاركاً و مشاركة معلومات حول النجارة ، و مهارات صيانة أجهزة الموبايلات ، و الصناعات الغذائية ، و الميكانيك ، و التمديدات الكهربائية ، و صيانة شباك الصيد.