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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يدشن دورات تدريبية فنية بمديريتي تُبَن و رأس العارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
دشن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، الدورات التدريبية الفنية بمديريتي تُبَن و رَأس العَارَة بتمويل من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وتنفيذ مكتب وزارة التعليم الفني و التدريب المهني بالمحافظة لحج.
وأشاد المحافظ تُركي ، بتنظيم هذه الدورات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المعيشية..داعياً المنظمات الدولية و المحلية الداعمة ، إلى تكثيف برامج تدخُّلاتها التأهيلية وإقامة مشروعاتها الخاصة بها في مختلف المجالات الحيوية .
من جهته ، أوضح مدير مكتب وزارة التعليم الفني و التدريب المهني، ايمن الشحيري ، أن الدورات التي تستمر 16 يوماً تهدف الى اكساب 220 مشاركاً و مشاركة معلومات حول النجارة ، و مهارات صيانة أجهزة الموبايلات ، و الصناعات الغذائية ، و الميكانيك ، و التمديدات الكهربائية ، و صيانة شباك الصيد.