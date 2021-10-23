المليشيا تدفع بتعزيزات إلى جنوب مأرب وقتلى وجرحى في صففها خلال مواجهات مع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن قواتهم مسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت معارك هي الأعنف ضد المليشيا الحوثية وكسرت سلسلة هجمات لها جنوب المحافظة.



وأوضح أن مليشيا الحوثي دفعت بأكثر من 20 نسقاً في هجوم واسع شنته ليلة الخميس واستمر حتى ظهر الجمعة في محاولة منها إحداث اختراق في صفوف القوات الحكومية والمقاومة، غير أن جميع هجماتها باءت بالفشل.

وبحسب المصدر، دارت مواجهات هي الأعنف بين الطرفين انتهت بكسر الأنساق الهجومية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكر أن وحدة المدفعية استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.