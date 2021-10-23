القوات المشتركة توجه ضربات مركزة للمليشيا ردا على خروقات شرقي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

وجهت القوات المشتركة، اليوم، ضربة مركزة وموجعة لمليشيا الحوثي الارهابية، ردا على خروقات جديدة ارتكبتها في شارع كليو7 شرقي مدينة الحديدة، (غربي اليمن).



وبحسب مصدر عسكري ميداني، رصدت القوات المشتركة مصادر نيران وتحركات حوثية ارتكبت خروقات جديدة شرقي مدينة الحديدة، ووجهت لها ضربات مركزة.

وحققت الضربات إصابات مباشرة في أوكار وثكنات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، والحقت بين اوساطها خسائر فادحة بشرية ومادية.

وفي الوقت الذي تواصل المليشيا الحوثية ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للهدنة الاممية، معظمها يستهدف المدنيين والاحياء والمكتظة بالسكان، تتلقى الرد السريع والموجع بنيران القوات المشتركة