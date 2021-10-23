إصابة قيادي حوثي ومصرع مرافقه بمواجهات مع قبليين بعمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عمران

أصيب قيادي حوثي وقُتل احد مرافقيه، في اشتباكات بين مسلحين قبليين وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية خارف بمحافظة عمران.



وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين قبليين موالين لـ -الحوثيين- ينحدرون لمنطقة حمدة التابعة لمديرية ريدة قاموا باقتحام إدارة أمن مديرية خارف الخاضعة للمليشيا، لتندلع مواجهات عنيفة بين المسلحين القبليين وعناصر الأمن التابعة للحوثيين.

وأضافت المصادر ان الاقتحام جاء بعد قيام إدارة الأمن بإخراج سجناء من أبناء خارف تم ايداعهم في السجن جراء قضية بينهم وبين آل الشغدري المنتمين لمديرية ريدة، بعد دفعهم أموال لمقربين من مدير المديرية للإفراج عنهم.

وأشارت المصادر الى ان الاشتباكات أسفرت عن إصابة مدير مديرية خارف المعين من قبل المليشيات الحوثية عبدالرحمن العماد بإصابة بالغة بينما قتل مرافقه عرفات عجي