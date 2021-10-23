رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة الصحفي عبدالعزيز بن ثعلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الإعلامية والثقافية عبدالعزيز صالح بن ثعلب، المعروف بعزيز الثعالب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الثقافي والإعلامي والصحفي.



واشاد في برقيته بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والثقافية والاعلامية.. مشيراً الى ان حضرموت واليمن خسرت احد ابنائها المخلصين، الذين تركوا أثرًا طيبًا في تاريخها الاعلامي والثقافي، فقد كان فقيدنا شيخًا متوجًا الصحفيين في حضرموت.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل..سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.