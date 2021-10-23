تخرج 107 طالباً وطالبة من كلية المجتمع في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقامت كلية المجتمع بمديرية المَضَارِبَة و رأس العارة بمحافظة لحج، اليوم، حفلاً تكريمياً بمناسبة تخرج دفعتي اللواء الركن الأسير محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، البالغ عددهم 107 طالباً وطالبة للعام الجامعي 2020-2021م في تخصصات التمريض ، وطب الطوارئ و الإسعافات الأولية ، و برمجة الحاسوب الآلي ، و المحاسبة.



واكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم الفني و التدريب المهني الدكتور خالد الوُصابي، حرص واهتمام الوزارة بالمخرجات التقنية لتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المتوسطة..مشدداً على ضرورة اتجاه الشباب نحو التعليم التقني لامتيازه في التحقيق المتسارع لأهداف الخريجين والحصول على فرص العمل.

من جانبه ، اشار محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد تركي، الى أن تخرج الدفعتين تشكل إضافة نوعية للشباب المؤهل اختصاصياً في المجالات العلمية المهمَّة التي تخدم المحافظة..مؤكداً حرص السلطة المحلية تشجيع الطلاب على مواصلة العملية التعليمية العامة و العالية و الفنية كافة ، و دعمها من أجل تكوين جيل شاب مؤهل .

فيما ألقى كلمة الخريجين وائل مهدي والتي اشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل الكلية وحرصها على بلوغهم إلى هذا التتويج.