توزيع زي وحقائب مدرسية في شبوة ضمن مشروع العودة للمدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

جرى بمدينة عتق بمحافظة شبوة توزيع الحقيبة والزي المدرسي ضمن مشروع العودة إلى المدارس والمنفذ في عدة محافظات بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير.



وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع التعليم من خلال تنفيذ المشروع لفئة النازحين وتوفير الحقيبة والزي المدرسي عبر الشريك المنفذ إئتلاف الخير.

وأوضحت مديرة مشروع العودة للمدارس إيمان الزبيري أن المشروع يتضمن توزيع 695 حقيبة وزي مدرسي للنازحين بمدينة عتق وتجهيز 32 فصلاً بديلاً مجهزاً بأحدث الوسائل، وتوزيع 7140 زي مدرسي، وحقائب مدرسية، وتوفير الكتاب المدرسي ومستلزمات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بهدف تعزيز العملية التعليمية وتوفير الوصول الآمن للتعليم لـ 7140 طالباً في محافظات صعدة، حجة، والنازحون في مأرب وشبوة.