مليشيا الحوثي تمنع بيع وشراء العقارات في صنعاء إلا بعد الرجوع إليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقرّت سلطات جماعة الحوثي منع عمليات بيع وشراء العقارات في العاصمة صنعاء، دون الرجوع اليها للحصول على الموافقة بذلك.



جاء ذلك في تعميم موجه من ما يعرف بمدير عام مديرية "سنحان وبني بهلول" التابع للميليشيا، "مجاهد حسن عايض"، الى الأمناء الشرعيين بالمديرية، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عايض"، في التعميم: "يمنع عملية البيع والشراء بالعقارات إلا بعد الرجوع" الى من وصفها بـ"جهة الاختصاص في محافظة صنعاء (الأمن والمخابرات)".

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل التجاوزات الحوثية والتدخل السافر في شؤون المواطنين وممتلكاتهم بتلك المناطق، والتي تهدف من ورائها الى نهب المزيد من الأموال التي توفرها لتستمر حربها ضد اليمنيين، حد وصفهم.

وفي وقت سابق أصدرت الميليشيا توجيهات بالخصوص في مناطق أخرى وفرضت أمناء شرعيين جددا أقامت لهم دورات طائفية قبل تسليمهم مهامهم، ومنعت أي عمليات بيع وشراء الا عن طريقهم، كما فرضت ضرائب باهظة على عمليات البيع والشراء.