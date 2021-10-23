محتجون في "حبيل جبر" بلحج يقطعون الطريق الرئيسي ويمنعون مرور الشاحنات التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ لحج

قالت مصادر محلية إن العشرات من المحتجين في مديرية حبيل جبر التابعة لمحافظة لحج جنوبي البلاد يواصلون قطعوا الطريق الرئيسي في المديرية، منذ مساء أمس الجمعة حتى صباح السبت، فيما منع المحتجون بالتزامن مرور الشاحنات باتجاه المحافظات الشمالية للبلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية وانهيار العملة المحلية.



وذكرت المصادر المحلية أن العشرات من سكان مديرية حبيل جبر ثاني كبرى مديريات ردفان أقاموا قطاعا وسط الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظات شمالي البلاد ومنعوا مرور الشاحنات التجارية باتجاه محافظات الشمال لكنهم في الاثناء سمحوا للقواطر القادمة إلى المحافظات الجنوبية بالدخول.

ولفتت المصادر إلى ان مركبات الأجرة المغادرة إلى محافظات شمال البلاد سلكت الطريق ذاتها بعد فتح المحتجين للطريق لكن العشرات من الشاحنات التجارية التي كانت متجهة إلى المحافظات الشمالية ماتزال متوقفة على جانب الطريق حتى صباح اليوم السبت.

وحتى الآن يرفض المحتجون فتح الطريق الرئيسي الذي تمر عبره بشكل يومي المئات من شاحنات النقل والبضائع بين محافظات جنوبي وشمال البلاد.