عاجل.. التحالف العربي يحبط عمليات إرهابية وشيكة للحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

أعلن التحالف العربي، السبت، تدمير 4 زوارق مفخخة بـ"الحديدة"، كانت مجهزة لتنفيذ عمليات وشيكة.



يأتي ذلك بعد أسبوعين من اتهام الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي الانقلابية، بالاستمرار في تهديد خطوط الملاحة الدولية عبر مواصلة تفخيخ الزوارق المسيرة عن بُعد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريحات سابقة، إن مليشيات الحوثي تستخدم موانئ ومدينة الحديدة المشمولة بتهدئة أممية بمثابة موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق ومنطلق لتهديد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية،

وأكد الإرياني أن مليشيات الحوثي تستغل اتفاق ستوكهولم لتنفيذ أنشطتها الإرهابية وتهديد المصالح الدولية تنفيذا للأجندة الإيرانية.

واعتبر أن "هذه الأعمال الإرهابية والتهديد المستمر للملاحة تؤكد أهمية ردع المليشيات وتصنيفها منظمة إرهابية".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدف، في وقت سابق من الشهر الجاري، موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة اللحية بمدينة الحديدة .

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.