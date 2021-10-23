الأمم المتحدة تحذر من توقف بعض مشاريعها في اليمن بسبب نفاد التمويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الأمم المتحدة، أن بعض الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن ستتوقف قريبا بسبب نفاد التمويل.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن "أوتشا" -في بيان مقتضب- إن بعض الشركاء في المجال الإنساني سيضطرون قريبا إلى تقليص أو وقف التدخلات المنقذة للحياة بسبب نفاد الأموال.

وأضاف أن ذلك "سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه والنظافة ومخيمات النازحين"، دون تفاصيل أكثر.

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، قال المكتب الأممي في بيان، إن ما تلقته قطاعات الصحة والمياه والنظافة لا يتجاوز 7.8 بالمئة من حجم التمويل المطلوب (دون تحديده).