الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأمم المتحدة تحذر من توقف بعض مشاريعها في اليمن بسبب نفاد التمويل

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تحذر من توقف بعض مشاريعها في اليمن بسبب نفاد التمويل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الأمم المتحدة، أن بعض الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن ستتوقف قريبا بسبب نفاد التمويل.

 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن "أوتشا" -في بيان مقتضب- إن بعض الشركاء في المجال الإنساني سيضطرون قريبا إلى تقليص أو وقف التدخلات المنقذة للحياة بسبب نفاد الأموال.

 

وأضاف أن ذلك "سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه والنظافة ومخيمات النازحين"، دون تفاصيل أكثر.

 

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، قال المكتب الأممي في بيان، إن ما تلقته قطاعات الصحة والمياه والنظافة لا يتجاوز 7.8 بالمئة من حجم التمويل المطلوب (دون تحديده).

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا