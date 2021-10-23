شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد فيصل علي المبيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد فيصل علي المبيني، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وتفانيه في خدمة الوطن وفي المجالين العسكري والأمني، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وأسرته ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.