رئيس الوزراء اللبناني يستقبل سفير يلادنا في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي امس سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس الذي نقله له رسالة من رئيس الوزراء معين عبدالملك حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



كما أطلع السفير رئيس الوزراء اللبناني على آخر المستجدات على الساحة السياسية اليمنية ومواصلة ميليشيات الحوثي حربها على الشعب اليمني منذ سبع سنوات وخصوصاً تصعيد هجماتها في محافظات مأرب وشبوه والبيضاء وتعز، وارتكابها المزيد من المجازر بحق المدنيين والنازحين وما شهدته مديرية العبدية من حصار خانق وتبعه قتل واعتقال وتشريد لأبناء المديرية وتفجير للمنازل والمدارس والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة وعدم استجابتها للمناشدات الدولية لوقف عدوانها بل تواصل حربها بدعم لوجستي وعسكري من قبل النظام الإيراني بهدف زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة وخلق كيانات طائفيه وميليشيات مسلحه بديله عن الجيوش الوطنية.

وأشار الى ترحيب اليمن بالإعلان الصادر عن مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي والذي شدد على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية والتزامه بحل سياسي للازمه وأدان العدوان المستمر من قبل الميليشيا على مأرب وشبوه والعدوان على الأعيان المدنية في السعودية كما حمل المجلس ميليشيا الحوثي مسؤولية ما قد ينجم عن تسرب للنفط من ناقلة صافر أو انفجارها.

وأدان المجلس الحوادث التي تحدث قبالة السواحل اليمنية بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية التي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

كما تطرق القاء إلى عودة حكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض إلى العاصمة الموقتة عدن لاستئناف مهامها في تطبيع الحياة الاقتصادية.

من جهته أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تطلعه إلى أن تتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق سلام ينهي الحرب ويعود لليمن أمنه واستقراره باعتباره البوابة الجنوبية للجزيرة العربية.. متمنياً لحكومة الكفاءات النجاح في مهامها وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اليمني.

وكان السفير الدعيس قد التقى وزير الخارجي اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.