أبناء مديرية نصاب يتوافدون الى مخيم الاعتصام السلمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - شبوة

توافد المئات من ابناء مديرية نصاب في محافظة شبوة، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي الى مخيم الاعتصام السلمي بمنزل الشيخ عوض محمد ابن الوزير .



وجاء إقامة مخيم الاعتصام السلمي تلبية للدوعوة التي وجهتها منظمات المجتمع المدني والمجلس الاهلي في مديرية نصاب.

واكد القائمون على مخيم الاعتصام أنه سوف يتم تدشين المخيم بشكل رسمي اليوم السبت، الموافق 2021/10/23.

وجاء الاعتصام احتجاجاً على تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية ورفضاً للواقع المزري الذي آلت اليه المديرية والمحافظة بشكل عام .

الجدير بالذكر بان تم نقل مكان إقامة مخيم الاعتصام من وسط المدينة الى باحة منزل الشيخ عوض ابن الوزير بعد اقتحامه وهدمه وطرد المعتصمين من قبل القوات الخاصة التابعة لسلطة الإخوان في المديرية