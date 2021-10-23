تنظيم فعالية توعوية حول أضرار المخدرات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

نظم شباب الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت "متدربي المعهد الديمقراطي الأمريكي NDI"، اليوم، فعالية توعوية حول أضرار المخدرات بحديقة الطفل مدينة المكلا، سبقتها رسومات جداري توعوية، ضمن حملة اجعل قرارك حياة.



وشهدت الفعالية التوعوية التي حضرها مئات العوائل والنساء؛ فقرات متنوعة، ألقي في مستهلها آيات من الذكر الحكيم وكلمة ترحيبية لشباب الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت، حيث أعطي في بداية الحفل نبذة تعريفية بالحملة التي أتت للتوعية من أضرار المخدرات والتحذير منها، تلتها إرشادات قانونية عرج عليها ممثلي شباب الأحزاب والمكونات.

وأُعطي في الفعالية نصائح وإرشادات دينية وقصص واقعية تحدث بها الدعاة الحاضرون، حيث اختتمت الفعالية بمسرحية كوميدية توعوية تخللتها مواعظ تبين بعض المعاملات الصحيحة والخاطئة للأباء والأمهات والمجتمع.

هذا وسبقت الفعالية رسومات جدارية نفذها شباب الأحزاب والمكونات السياسية بمشاركة مجموعة من الرسامين والخطاطين المتطوعين تحمل في مضمونها أضرار المخدرات ورسوم تحفيزية للإقلاع عنها.

وتأتي هذه الحملة في إطار الفعاليات المجتمعية الذي يتبناها شباب الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت "متدربي المعهد الديمقراطي الأمريكي NDI" الذي يشارك فيه 12 حزب ومكون سياسي بالمحافظة، في إطار تقديم خدمة مجتمعية وتناول الظواهر الخاطئة المنتشرة.