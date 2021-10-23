كلشات يناقش مع ملتقى شباب اليمن الترتيبات للورشة التمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني للشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، الاستاذ بدر سالم كلشات، بمكتبه بديوان المحافظة، رئيس ملتقى شباب اليمن الأستاذ خالد المقرعي، والمنسق العام للملتقى بالمحافظة يوسف الشرف كلشات.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لانعقاد الورشة التمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن.

وكان الأخ الوكيل قد استهل اللقاء بالترحيب بقيادة الملتقى ، مثمناً الجهود المبذولة لإنطلاق مشروع الحوار الوطني للشباب، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم أوجه الدعم لإنجاح الورشة وتذليل الصعاب وتسهيل إقامة البرامج والأنشطة التي تساهم في تنمية قدرات الشباب ورفع مهاراتهم العلمية والعملية في خدمة المجتمع والوطن عموماً.

من جانبه شكر رئيس الملتقى ، وكيل المحافظة لشؤون الشباب على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وتعاون السلطة المحلية بمحافظة المهرة.

ونوه المقرعي أن ملتقى شباب اليمن يعمل تحت إشراف الجهات الرسمية للدولة وأن شباب المهرة سيكون لهم دوراً بارزاً ومشاركة فاعلة في مختلف البرامج والأنشطة التي سيقيمها المتلق