شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم 125 طالباً وطالبة حصدوا المراكز العشرة الأولى في الثانوية العامة بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

كرم مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، أوائل الشهادة الثانوية العام الدراسي للعام الدارسي 2020/2021، برعاية كريمة من وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .



وفي الحفل الذي احتضنته القاعة الكبرى بديوان مكتب الوزارة بالمحافظة وبدأ بتلاوة عطرة من آيات كتاب الله من قبل الحافظ الطالب عمر صلاح بافرج، من مدرسة النور لتعليم القرآن بتربية حضرموت ألقى وكيل المحافظة لشئون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي، كلمة نقل في مستهلها تهاني وتبريكات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش للمكرمين في هذه المناسبة

وقال العمودي، إننا اليوم نكرم أبناءنا وبناتنا المتفوقين في التحصيل العلمي على مستوى المحافظة .. مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قد أعطت قطاع التعليم جل الرعاية والعناية والاهتمام بشتى جوانبه التربوية والتعليمية في ظل هذه الظروف والصعوبات التي تمر بها البلاد.

لافتاً إلى أن التعليم له مكانة كبيرة وهامة في حياة الشعوب ويمثل الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم وتطور المجتمع والوطن في جميع المجالات .

وثمن جهود قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ممثلة بوكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون وكل منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات في الوصول لهذه الإنجازات المشرفة لطلابنا وطالباتنا في التحصيل العلمي على مستوى المحافظة والوطن .

بدوره القى الأستاذ صبري سالم بارمادة نائب المدير العام لمكتب تربية حضرموت كلمة نيابة عن وكيل أول الوزارة مدير تربية المحافظة الأستاذ جمال سالم عبدون أشار إلى أن مكتب تربية حضرموت يكرم مائة وخمسة وعشرين طالباً وطالبة الذين حصدوا المراكز العشرة الأولى في شهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي على مستوى المحافظة،

مؤكدا اننا قد وصلنا إلى مهمة من محطات التميّز التي بلغها القطاع التربوي والتعليمي في حضرموت في ظل قيادة الراعي الأول محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وكذا الجهود الكبيرة التي تبذّل من معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري للرفع من مستويات الأداء والمخرجات في هذا الحقل الحيوي والمهم في حياة الأمم والمجتمعات المتطورة والحديثة.

وقال نائب مدير تربية حضرموت اننا وبكلّ فخر واعتزاز إلى جهود ومتابعة وحسن تخطيط وإشراف الأستاذ الفاضل جمال سالم عبدون وكيل أول وزارة التربية والتعليم – مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الذي استطاع وضمن توجيهات المحافظ القائد والإنسان البحسني تحقيق وتنفيذ جملة من التدخلات التي صارت وبفضل من الله وتعاون وتكاثف الجميع مفخرة لحضرموت، وأثمرت عن تدخلات نوعيّة لم يشهدها التاريخ التربوي والتعليمي لحضرموت الأمس البعيد والقريب،

مضيفا ان الجهود تلك تكللت عن نهضة في واقع الحقل التربوي والتعليمي تؤكدها العديد من الدلائل والقرائن، منها هذا التطور والتحديث لمنظومة المختبرات المدرسية العلمية الحديثة، وما رافقها من تنظيم للدورات التدريبية وإقامة الورش المتعددة والمتنوعة لتطوير الأداء للمعلمين والمعلمات الثابتين والمتعاقدين، وما رافقها من توسع وانتشار لمعامل الحاسوب عالية الجودة والحديثة التقنية التي عادت بفوائد علمية كثيرة ربطت الطلاب والطالبات بوسائل المعرفة وتقنيات العصر ومصادر المعرفة واتاحت الفرص لهم لتطوير هذه المهارات والقدرات وتراكم الخبرات لمواجهة آفاق المستقبل.

واستعرض بارماده في كلمته ابرز تدخلات الراعي الأول المحافظ البحسني قد ارست قواعد العمل التربوي والتعليمي وأمدته بوسائل وإمكانات كبيرة لخوض غمار الواقع التربوي والتعليمي وفق رؤية تربوية وتعليمية مستقبلية لقيادة مكتب تربية حضرموت وكوادرها ومنتسبيها في مديريات المحافظة كافة،

لافتا الى انها هذا التدخلات النوعية تزداد تألقاٌ ووضوحاً ورسوخاً في كل عام دراسي جديد، وتجعلنا نؤكد إن ما تشهده مدارس ومجمعات صباحية ومسائية ورياض أطفال ومدارس تعليم القرآن الكريم في كل المديريات كان ثمرة طيبة من ثمار تضافر الجهود وتكاتف الجميع للإبحار بسفينة الواقع التربوي والتعليمي في حضرموت إلى مستقبل أكثر نجاحاً وتميّزاً يوماً بعد يوماً وعاماً بعد عام.

وتطرق قائلا إن تكريمنا اليوم لهذه الكوكبة من أبنائنا الطلاب والطالبات الذين تنافسوا تنافساً شريفاً لحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة يجعلنا نشير إلى معدلات النجاح التي حصدها طلابنا وطالباتنا على مستوى المحافظة والجمهورية يشير إلى مستوى التقدّم والتطوّر الذي يرافق سير العملية التربوية والتعليمية في كلّ الأيام الدراسية ويظهر جدوى المتابعات والإشراف والنزولات الميدانية المستمرة لقيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات وتنفيذ الخطط والبرامج المزمنة لفرق التوجيه التربوي بالمديريات والمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطط الدراسية وتقديم العون والمساعدة وتذليل المشكلات والصعوبات دون تأخير للسير بالعملية الدراسية إلى مرافئ النجاح والتفرّد والجودة والاتقان .

مختتما كلمته في الحفل التي تشرّف في القاها نيابة عن الأستاذ الفاضل جمال سالم عبدون وكيل اول الوزارة مدير تربية حضرموت، الذي حمّلني تهانيه وتبريكاته لكلّ الطلاب والطالبات المتفوقين ولجميع الحضور، مؤكداً على إن قيادة التربية والتعليم في المحافظة والمديريات ستظل تعمل بكلّ ما أوتيت من قوة وعزيمة وراحة ضمير لخدمة الرسالة التربوية والتعليمية وتطوّرها وصولاً إلى الرفع من مكانة حضرموت تربوياً وتعليمياً وإنسانياً.. وأجدد هنا الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري ومحافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مثنياً على جهود الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية وهيئات التدريس من معلمين ومعلمات وأولياء أمور وشخصيات اجتماعية سعت فيما مضى وتسعى اليوم والغد من أجل استقرار واستمرار الرسالة التربوية والتعليمية وتحقيق أهدافها المجتمعية النبيلة في كل شبر من ثراء حضرموت .. كل حضرموت.

والقيت كلمة عن المكرمين في هذه المناسبة البهيجة القتها الطالبة الاء طه حسين سليمان عبرت فيها عن السعادة العامرة لهم وقالت شرف كبير لنا ان وصلنا الى هذه اللحظات بعد جهد وتعب ومذاكرة ومثابرة هذا التفوّق والنجاح في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م على مستوى المحافظة.

اضافت اننا نزداد سعادة تغمرنا فيها الفرحة ونحن نجتمع مع كلّ من ساهم في وصولنا إلى مرتبة الشرف والتكريم من آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا ومعلماتنا وإداراتنا المدرسية وقيادتنا الكريمة والفاضلة في السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات، الجميع في هذا الصباح اجتمع في هذه القاعة المضيئة لكي يجعل ختام جهدنا وتعبنا وأرقنا خلال سنوات الدراسة تاجاً جديداً على هامات رؤوسنا، ويدفعنا إلى مواصلة التعليم في المراحل الجامعية وتحقيق مراتب الشرف في كل عام.

وقالت إنني وجميع زملائي وزميلاتي تختلط مشاعر الفرح والغبطة والثقة بالله وبالنفس لكل ما حققناه من مراتب على مستوى المحافظة، وكم نحن فخورون إننا نمثّل مديريات حضرموت جميعها في لحظة هي من أجمل وأعظم لحظات العمر والشرف برعاية كريمة من معالي وزير التربية الأستاذ طارق سالم العكبري والمحافظ الأب والإنسان اللواء الركن فرج سالمين البحسني واتاحتها لنا مشكورة قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم ممثلة بالأستاذ الفاضل جمال سالم عبدون وكيل الوزارة ومدير التربية بالمحافظة

وتخلل الحفل رقصتين فرائحيتين على خشبة المسرح من قبل تلميذات مدرسة مكارم الاخلاق التاريخية بمديرية الشحر بعنوان (نجم في الأفق لاح ) والأخرى بعنوان عجلة التعليم سيري في ثبات ) واغينة (حبي لها رغم الظروف القاسية) للطالب يوسف بن سنكر من مدرسة الخنسا للتعليم الأساسي بالمكلا نالت استحسان الحاضرين .

وجاءت لحظة الختام والتتويج التربوي والتعليمي بتكريم هذه الكوكبة النيرة من المتفوقين والمبرزين من قبل وكلاء المحافظة للشئون الفنية و الساحل والهضبة والشباب المهندس أمين سعيد بارزيق والدكتور سعيد العمودي وحسن الجيلاني وفهمي باضاوي ونائب المدير العام لمكتب الوزارة الأستاذ صبري بارمادة . وسط فرحة عامرة من قبل أولياء الأمور والمحتفى بهم . حضره الحفل عددا من مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية وعموم المديريات وقيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات وأولياء الأمور الطلاب والطالبات المحتفى بهم