تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا، حالتين من مديرية غيل بن يمين

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 35 عام

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 32 عام

لا توجد حالات وفاة جديدة.

4 حالات خروج جديدة من مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الى العزل المنزل.

اجمالي الحالات النشطة 142 حالة نشطة.

137 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري