شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون اطلقوا وكيل الوزارة شقيق المحافظ شمسان "حافي القدمين" إلى خارج صنعاء ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر حقوقية عن أن مليشيات الحوثي أطلقت سراح وكيل وزارة شؤون المغتربين عادل شمسان وهو حافي القدمين بعد ساعات من اعتقالها له تعسفا يوم الخميس 21 اكتوبر / تشرين أول.

وقال المحامي عبدالله شداد، إن الحوثيين أجبروا شمسان على كتابة تعهد بعدم العودة إلى منزله بصنعاء المملوك لشقيقه محافظ تعز في الحكومة الشرعية، نبيل شمسان قبل أن يفرجوا عنه بلا أحذية مساء أمس الخميس.

وأوضح المحامي شداد في منشور له على صفحته “فيسبوك”، إن قسم شرطة منطقة شملان – المعروف بمنطقة الكرامة أطلق سراح عادل شمسان حافي القدمين من السجن بعد احتجاز تعسفي.

وأشار شداد، إلى أن البيت الذي تم اعتقال عادل شمسان من داخله بإسم شقيقه نبيل شمسان، لكن «عادل يقول أن كل ممتلكاتهم مشتركة وهو مستعد دفع إيجارات إذا لزم الأمر إلى حين تفصل المحكمة بموضوع ملكية البيت الذي تدعي النيابة أنه ملك أخوه ويريدون مصادرته نتيجة مواقفه السياسية ولم يصدر حكم بمصادرته حتى الآن.

ولفت المحامي إلى أن الانتظار لما سيقرره القضاء الحوثي يعني ذلك الانتظار لسنوات طويلة حسب ما هو متعارف عليه من إجراءات طويلة الأمد حتى يهلك الحرث والنسل.

وقال: «ما حدث لشمسان يمثل اعتداء وتعدي لشخصه ومكانته وهذا ما يجب التحقيق بشأنه حتى يتم انصافه ولا يتكرر مع غيره، وهذا بمثابة بلاغ للنائب العام ليقوم بواجبه بصفته نائباً عن المجتمع».

كانت مليشيات الحوثي داهمت، قبيل ظهر الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول، منزل عادل شمسان الكائن في شارع الثلاثين بمنطقة شملان مديرية معين في العاصمة صنعاء، وطردت زوجته وأولاده من داخله بالقوة، دون أن تسمح لهم بأخذ ما يحتاجون من أدوات وملابس.