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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021
الخليج 365 ـ خاص
رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم = 500 ريال
البطاطس= 400 ريال
الكوسة = 600 ريال
البصل = 300 ريال
الرمان = 500 ريال
العنب أسود = 700 ريال
العنب عاصمي = 500 ريال
العنب رازقي = 1500 ريال
التفاح بلدي = 1000 ريال
اللحم غنمي = 6000 ريال للكيلو
اللحم بقري = 4500 ريال للكيلو
السمك ديرك = 7000 ريال
السمك قد = 4000 ريال
السمك سخلة = 4000 ريال
السمك ثمد = 4000 ريال
السمك تونة = 3500 ريال
السمك عنبرية = 4000 ريال