عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر الحوثي في أسبوع.. 758 قتيلا بينهم 58 قياديا

السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365

كشفت حصيلة للمقاومة اليمنية، الجمعة، عن مقتل أكثر من 58 قياديا حوثيا في أسبوع جراء ضربات للتحالف ومعارك مع الجيش الوطني ورجال القبائل.



الحصيلة الصادرة عن المقاومة الوطنية أكدت أن الأرقام الفعلية لخسائر مليشيات الحوثي خصوصا في جبهات مأرب تعد أعلى بكثير، وما يتم إحصاؤه هي ما يعلن عنه الانقلابيون في وسائل إعلامهم خلال مواكب التشييع.

وخلال 6 أيام فقط، أي منذ السبت وحتى الخميس الماضي، اعترفت المليشيات الحوثية الانقلابية بمصرع 58 قيادياً جلهم من منتحلي الرتب العسكرية.

ومن بين القتلى الذين أقرت بهم المليشيات هو العميد "وليد العثربي" أحد القيادات الميدانية في الهجوم الدموي على مديرية "العبدية" جنوبي محافظة مأرب، بحسب مصادر مطلعة.

وطبقا للحصيلة فإن رتب القتلى الحوثيين تعددت بين 4 قيادات برتبة عقيد و12 قياديا برتبة مقدم ونقيب، و15 قياديا برتبة ملازم، في حين تنوعت الرتب التي يحملها باقي القتلى من عناصر المليشيات الحوثية بمسميات مختلفة.

وتشير حصيلة أخرى إلى أن أكثر من 700 عنصر إرهابي بصفوف مليشيات الحوثي قتلوا، خلال 6 أيام فقط، في ضربات نوعية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على 3 جبهات في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وبحسب بيانات التحالف فإن سلسلة الغارات في جبهات "العبدية" و"الجوبة" جنوبا وجبهة "الكسارة" غربا من المحافظة الغنية بالنفط والغاز، خلال ذات الفترة، دمرت أكثر من 62 آلية عسكرية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتعد الخسائر الفعلية لمليشيات الحوثي أعلى بكثير من هذه الأرقام، حيث تتكتم بشدة على أعداد قتلاها في مسعى للحفاظ على معنويات عناصرها، كما تعمد لإعلان تشييع بعضهم في مسعى لطمس الأرقام الحقيقة لنزيفها البشري.

وتقدر خسائر مليشيات الحوثي منذ فبراير/شباط الماضي بنحو 10 آلاف قتيل في معارك طاحنة على امتداد مسرح العمليات بأكثر من 14 جبهة قتالية بمأرب، وفقا للجيش اليمني.