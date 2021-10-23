شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ إنطلاقها... عدن نت تعلن عن تسعيرة جديدة لباقات ال4g والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة عدن نت صباح اليوم السبت عن تسعيرة جديدة لباقات انترنت ال4g.

وحسب قائمة الباقات والأسعار الجديدة التي نشرت على موقع الشركة فإن الزيادة تضمنت التالي: 20 جيجا ثلاثة الف ريال. 40 جيجا ستة الف ريال. 60 جيجا تسعة الف ريال. 80 جيجا اثنى عشر الف ريال. وذكرت الشركة في بلاغها الصحفي أنها منذ تأسيسها حرصت على الالتزام بالسعر الذي أعلنت عنه منذ انطلاقها وعلى الرغم من انهيار العملة وارتفاع سعر كافة الخدمات ألا إن عدن نت واصلت تقديم الخدمة بالسعر الثابت ، وأوضحت إن تأثير ضعف وانهيار العملة أنعكس سلبا وأدى إلى خسائر تحملتها الشركة وتأتي هذه الزيادة لضمان أستمرار وتطوير الخدمة والمحافظة عليها .

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ إنطلاقها... عدن نت تعلن عن تسعيرة جديدة لباقات ال4g لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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