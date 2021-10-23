مقتل 92 حوثيًا خلال عمليات للتحالف العربي في الجوبة والكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 92 حوثيا خلال عمليات للتحالف العربي في الجوبة والكسارة

الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، مقتل 92 عنصراً من ميليشيات الحوثي، إضافة إلى تدمير 16 آلية عسكرية، خلال عمليات استهداف لمواقع الميليشيا في الجوبة والكسارة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقال التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر تويتر: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف التحالف العربي أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية، ومقتل أكثر من 92 عنصراً إرهابياً.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي قد أعلن، الخميس، تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابةً للتهديد وردع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفي حال استمرار الانتهاكات الجسيمة سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة، والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل الميليشيا المدعومة من إيران؛ بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.