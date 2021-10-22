العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 3,962 مستفيدا خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3,962 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 13 أكتوبر 2021م.



وراجع عيادة الأمراض الوبائية 263 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 480 فردا، وقسم الباطنية 1,753 مراجعا، كما قدمت عيادة الأطفال 379 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 316 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 144 فردا، وعيادة التحصين 49 شخصا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 393 شخصا، وجراحة وتضميد الإصابات 181 مستفيدا، ولقسم الإحالة الطبية 4 أفراد.

وفي مجال الخدمات المرافقة أجُري الفحص المخبري لـ 3,135 مريضا، وصُرفت الأدوية لـ 2,503 مراجعين، ولقسم الرعاية الصحية 1,257 شخصا، فيما راجع قسم التنويم 13 مريضاً، وقسم تخطيط القلب مستفيد واحد، وقسم نقل الدم 17 شخصاً، وقسم التوليد 27 مراجعا.