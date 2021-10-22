شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يقول إنه قتل 90حوثيا في تخوم مأرب العاصمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة مقتل أكثر من 90 حوثياً في غارات جديدة على جنوب مدينة مأرب الإستراتيجية التي تتعرض منذ أسبوعين لقصف عنيف.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمر في الساعات الـ24 والعشرين الماضية 16 آلية عسكرية وقضى على "92 إرهابياً" في الجوبة، جنوب مأرب، والكسارة شمال غرب المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يقول إنه قتل 90حوثيا في تخوم مأرب العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.