شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يقول إنه قتل 90حوثيا في تخوم مأرب العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة مقتل أكثر من 90 حوثياً في غارات جديدة على جنوب مدينة مأرب الإستراتيجية التي تتعرض منذ أسبوعين لقصف عنيف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمر في الساعات الـ24 والعشرين الماضية 16 آلية عسكرية وقضى على "92 إرهابياً" في الجوبة، جنوب مأرب، والكسارة شمال غرب المدينة.