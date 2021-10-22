ليست الأولى.. مقتل طفل دهسا بطقم حوثي شرقي إب

قتل طفل من سكان مديرية النادرة، شرقي محافظة إب، وسط اليمن، دهسا بطقم تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، في حادثة مكررة في أكثر من مديرية في المحافظة.



وقال سكان محليون، إن طقما حوثيا يقوده مسلح يدعى "أبو رشاش" أقدم على دهس الطفل "محمد سعيد الجحدري" في منطقة "سوق الخميس" بعزلة الشرنمة، بمديرية النادرة.



وحسب السكان فإن الطفل الذي تعرض للدهس توفي على الفور، فيما واصل الجاني سيره وكأن شيئا لم يحدث.



وتسببت الحادثة بحالة من الإستياء والتنديد الواسع في أوساط أبناء المديرية الذين دعوا إلى وضع حد لهذه الحوادث ومحاسبة الجناة.

