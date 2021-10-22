شكرا لبحثكم عن خبر تحضيرية اتحاد المحطات الأهلية تعلق إضرابها لمدة أسبوع في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة التحضيرية لاتحاد المحطات الأهلية بالمهرة تعليق إضرابها لمدة أسبوع، تجاوباً مع المساعي الخيرة من الشخصيات الاجتماعية بقيادة الشيخ عيسى حزحيز كلشات المهري، وتقديراً لحاجة المديريات الماسة للمشتقات النفطية.

وأعلنت اللجنة عودة المحطات للتموين ومزاولة نشاطها بشكل طبيعي بدءاً من يومنا هذا الجمعة.

يأتي هذا عقب أيام من اعلان وكلاء المحطات إضراباً مفتوحا، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وعدم تلبية مطالبهم المقدمة لإدارة فرع الشركة، الأمر الذي ضاعف من أزمة المشتقات في مختلف المديريات.

وفي تصريح مقتضب أوضح رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد المحطات الأهلية، الشيخ ياسر عبدالله الأسد أن تعليق الإضراب يؤكد حرص اللجنة على المصلحة العامة، واستقرار العملية التموينية في عموم المحافظة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الشخصيات الاجتماعية وعلى رأسهم الشيخ عيسى بن حزحيز كلشات، وتجاوبهم مع مناشدة اللجنة، واستشعارهم المسؤولية نحو مايعصف بالمواطن من أزمات وظروف صعبة، مضيفاً أن اللجنة لن تتخلى عن حقوق موكِّليها مهما كان الثمن.

الجدير ذكره أن جهود لجنة الوساطة لحل الخلاف بين وكلاء المحطات الأهلية، وإدارة فرع شركة النفط بالمحافظة، أفضت إلى رفع إضراب المحطات لمدة أسبوع، على أن يتم عقد لقاء بإشراف من الوساطة بين إدارة شركة النفط ولجنة وكلاء المحطات في الأسبوع المقبل، لمناقشة كافة الإشكاليات والنقاط التي رفعت من قبل اللجنة.