عاجل.. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 محافظات باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

سجلت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت 4 محافظات. وقالت الإدارة في بلاغها اليومي بشأن مستجدات الوباء، إن حالات الإصابة الجديدة سُجلت بواقع 8 حالات في مأرب، و 4 حالات في عدن، و حالتين في البيضاء، وحالة واحدة في حضرموت.



وذكر البلاغ أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة بالتناصف بين محافظتي حضرموت ومأرب، كما تم تسجيل حالتي شفاء في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وانتهى البلاغ بالإشارة إلى إجمالي الحالات المؤكدة التي بلغت حتى اليوم، (9650) حالة، منها (1835) حالة وفاة و(6145) حالة تعافٍ.