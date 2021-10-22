الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل.. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 محافظات باليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 15 إصابة جديدة بفيروس في 4 محافظات باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

سجلت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت 4 محافظات. وقالت الإدارة في بلاغها اليومي بشأن مستجدات الوباء، إن حالات الإصابة الجديدة سُجلت بواقع 8 حالات في مأرب، و 4 حالات في عدن، و حالتين في البيضاء، وحالة واحدة في حضرموت.

 

وذكر البلاغ أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة بالتناصف بين محافظتي حضرموت ومأرب، كما تم تسجيل حالتي شفاء في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وانتهى البلاغ بالإشارة إلى إجمالي الحالات المؤكدة التي بلغت حتى اليوم، (9650) حالة، منها (1835) حالة وفاة و(6145) حالة تعافٍ.  

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا